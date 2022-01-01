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انطلاق فعاليات شهر التضامن مع الشعب الفلسطيني في إندونيسيا

السبت 05 نوفمبر 2022 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق فعاليات شهر التضامن مع الشعب الفلسطيني في إندونيسيا



غزة / سما /

عقدت مجموعة العمل لأجل الأقصى بالشراكة مع العديد من المؤسسات  مؤتمرا لانطلاق فعاليات شهر التضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك في قااعة (مونيف شاتيب إنسان المستقلين) سيبوبور- جزيرة جاوة.

وشارك في المؤتمر العديد  من قيادات المجتمع منهم إمام المسلمين في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا الدكتور ( يخشى الله منصور) الذي شدد على أن الجهاد لفلسطين وتحرير المسجد الأقصى واجب علينا كإندونيسيين.

وشارك أيضا البروفيسور ( سودارنوتو عبد الحاكم) عضو مجلس علماء المسلمين في إندونيسيا، وأيضا رئيس معاهد الفتح الإسلامي وجامعة الإمام ابن مسعود  والبروفيسور أحمد أبو المالك من نيجيريا ورؤساء مؤسسات إعلامية وإغاثية إندونيسية وغيرهم.

وأوضح الأستاذ( غانجار دار السلام) رئيس اللجنة التحضيرية لفعاليات الشهر  أن الفعاليات ستكون طوال شهر نوفمبر في العديد من مدن وجزر دولة إندونيسيا.

وقد تتضمن عقد المؤتمرات وصعود الجبال ورفع العلم الفلسطيني فوقها عدا عن مسيرة الدراجات الهوائية من شرق اندونيسيا إلى غربها، عدا عن مسابقات كرة القدم وكتابة المقالات والقصص عن ظروف وما تتعرض له فلسطين، وإقامة المعارض التي تضم  صور تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني.

#إندونيسيا #الشعب الفلسطيني

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