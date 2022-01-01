الخارجية تكشف حقيقة وجود فلسطينيين على متن قارب تعرَض للغرق قبالة سواحل اليونان

رام الله / سما /

أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية أحمد الديك، صباح اليوم السبت، وجود فلسطينيين، على متن قارب تعرَض للغرق قبالة سواحل اليونان بتاريخ 31 أكتوبر 2022.

وأعلن الديك في تصريحات إذاعية، تعرَض 12 شخصًا للغرق على متن قارب قبالة السواحل اليونانية، مشيرًا إلى أن أغلبهم هم مواطنون فلسطينيون.

ونوه الديك إلى أنه نظرًا لوجود إجازة لدى السلطات اليونانية، هذه الأيام، فإنه تم تأجيل الحصول على معلومات تفصيلية أخرى عن الحادثة ليوم الإثنين المقبل.

وزاد: "نحن نجمع المعلومات، ونتواصل مع ذوي المفقودين، وعلى إثر أن الجزيرة قريبة من الحدود التركية، قمنا بإبلاغ سفارتنا بتركيا بضرورة التواصل مع السلطات هناك لمعرفة مصير هؤلاء المواطنين الفلسطينيين".

وختم الديك قائلا، "نحن إزاء ظاهرة خطيرة جدا تُهدد حياة وأرواح حياة شعبنا، خاصة من قطاع غزة، الذين يتعرضون لعصابات إجرام تقوم بتنظيم رحلات الموت هذه، وابتزازهم بمبالغ مالية كبيرة، ويصوّرون لهم بأنها ستكون رحلة وردية، ولكن بالحقيقة، يخرجونهم على متن قوارب متهالكة ويضعون فيها عددا يزيد عن قدرتها الاستيعابية، وفي حال وجود خلافات بين العصابات يقدمون على إغراق القارب!".