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الإعلام الحكومي: كل من ينشر صورة الطفل المتوفى شمال غزة سيتحمل كامل المسؤولية

السبت 05 نوفمبر 2022 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الحكومي: كل من ينشر صورة الطفل المتوفى شمال غزة سيتحمل كامل المسؤولية



غزة / سما /

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، على أن نشر صورة الطفل المتوفى شمال قطاع غزة، مرفوض شرعًا وعرفًا وأخلاقًا، ومخالفة قانونية يتحمل ناشرها كامل المسؤولية.

وأشار في تصريح صحفي اليوم السبت، إلى أنه سيتم متابعة الإجراءات القانونية مع جهات الاختصاص بحق كل من ينشرها.

يشار إلى أن مصادر طبية، أعلنت ليلة أمس، عن وفاة فتى يبلغ من العمر 13 عامًا، وصل إلى مستشفى الأندونيسي، وعلى عنقه آثار شنق شمال قطاع غزة.

وأفادت المصادر ذاتها، بوصول الفتى (ع.ر) 13 عامًا، من معسكر جباليا إلى مستشفى الأندونيسي، جراء محاولته شنق نفسه بحبل على رقبته، وحالته الصحية خطيرة جدًا، وحاول الأطباء انعاشه إلا أنّه توفي.

وفتحت الشرطة في محافظة شمال غزة، تحقيقًا في الحادث.

#سلامة معروف #المكتب الاعلامي الحكومي #شمال غزة

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