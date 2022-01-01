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انسحاب شركات عمانية وكويتية من معرض بحريني بسبب الوجود الإسرائيلي

السبت 05 نوفمبر 2022 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انسحاب شركات عمانية وكويتية من معرض بحريني بسبب الوجود الإسرائيلي



وكالات / سما /

انسحبت شركة طيران السلام العمانية من المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران، فيما شطب "بيت التمويل" الكويتي شعاره من قائمة رعاة المعرض، بسبب مشاركة شركات إسرائيلية.

وتشارك الشركات الإسرائيلية للمرة الأولى في المعرض الدولي الذي يقام كل عامين.

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أكد في بيان أصدره بمايو/ أيار الماضي، أن بلاده لن تدخل في علاقات أو تعقد اتفاقات تطبيع مع "إسرائيل" ، داعياً إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

أفادت مجموعة "عمانيون ضد التطبيع" على حسابها على تويتر أنه تمت إزالة اسم عمان من موقع المعرض بعد انسحاب الشركة العمانية.

كما استنكرت مجموعات خليجية تعارض التطبيع مشاركة شركات عسكرية وأمنية إسرائيلية في معرض البحرين الجوي، المقرر عقده في 9 نوفمبر.

وأكد التحالف الخليجي ضد التطبيع مشاركة أربع شركات إسرائيلية في المعرض، موضحًا أن هذه الشركات الإسرائيلية أنتجت طائرات حربية وأسلحة مختلفة لجيش الاحتلال من أجل هدم منازل الفلسطينيين وقتل العشرات من المدنيين في غزة.

وأشاد التحالف بـ"بيت التمويل" الكويتي لاستجابته السريعة بإزالة شعاره من قائمة رعاة معرض البحرين الدولي للطيران.

وفي السياق، أشادت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع بالأطراف التي انسحبت من الحدث، داعية البقية إلى أن تحذو حذوها.

#عمان #البحرين #الكويت #اسرائبل

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