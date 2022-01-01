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الشرطة البحرية تحبط محاولة تهريب 90 فرش حشيش قبالة شاطئ دير البلح

السبت 05 نوفمبر 2022 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة البحرية تحبط محاولة تهريب 90 فرش حشيش قبالة شاطئ دير البلح



غزة / سما /

أحبطت إدارة الشرطة البحرية محاولة تهريب 90 فرش حشيش، ليلة أمس الجمعة، قبالة شاطئ دير البلح وسط قطاع غزة، خلال مهمة نفذتها فرق "الدوريات البحرية وأمن الساحل" التابعة لها.

وفي هذا الصدد، أكدت إدارة الشرطة البحرية أن مهمة ضبط كمية الحشيش تأتي استكمالاً لمهمة إحباط محاولة تهريب 120 فرش حشيش، الأربعاء الماضي في عرض بحر محافظة رفح.

وأضافت الشرطة البحرية أن فرق الدوريات البحرية وأمن الساحل عملت بجهود مضنية على مراقبة الساحل على امتداده منذ تلقيها إشارة بمراقبة الساحل، للبحث عن كميات من المواد المخدرة يعتزم مهربو وتجار المخدرات تهريبها لقطاع غزة.

وأوضحت الشرطة البحرية أن عناصرها تمكنوا خلال المتابعة الأمنية والميدانية لطول الساحل، من العثور على كميات من الحشيش بلغت 90 فرشاً طافية على سطح الماء.

ولفتت الشرطة البحرية إلى أنه تم ضبط وتحريز كامل المضبوطات وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وشددت إدارة الشرطة البحرية أنها تتابع عملها عن كثب في مراقبة وضبط الساحل لمنع وإحباط أي محاولة لتهريب المواد المخدرة إلى قطاع غزة عبر البحر.

#الحشيش #الشرطة البحرية #دير البلح

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