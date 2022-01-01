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الاحتلال يغلق مداخل قريتي المركز وجنبا في مسافر يطا جنوب الخليل

السبت 05 نوفمبر 2022 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مداخل قريتي جنبا والمركز وتجمعات بدوية في مسافر يطا جنوب الخليل، وعزلتها عن محيطها.

وذكر رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس ، أن قوات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية مداخل قريتي جنبا والمركز، ومنعت المواطنين من الدخول إليهما أو الخروج منهما، الا عبر بوابات حديدية نصبتها في المنطقة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال، كانت قد هددت الأهالي قبل عدة أيام، باحتجاز أو الاستيلاء على أي مركبة تتحرك في تلك المنطقة، وفرض غرامة مالية على سائقها.

ويعاني الأهالي في مسافر يطا، من خطر التهجير القسري الدائم لصالح المستوطنات المقامة على أراضيهم، ويتعرضون لانتهاكات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، والمتمثلة بهدم مساكنهم ومطاردة الرعاة والاعتداء عليهم بالضرب، وحرق محاصيلهم الزراعية، كما يمنعون من الوصول إلى أراضيهم بسبب التدريبات العسكرية.

#مسافر يطا #الخليل #الاحتلال

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