رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها خبر تلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكين، والذي اطلعه خلاله على اعتداءات الاحتلال التي يتعرض لها شعبنا، وطالبه بإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف عن جرائمها.

كما أبرزت الصحف الثلاث، وقوع عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة، ومستوطنون يقتحمون قريوت، ويهاجمون منازل في مادما.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتلقى اتصالا من بلينكين ويجدد المطالبة بإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف عن جرائمها

- الرئيس يهاتف الأسير المحرر إسماعيل عارف مهنئا إياه بالإفراج عنه

- الاحتلال يجرح العشرات في الضفة ومستوطنون يقتحمون قريوت ويهاجمون منازل في مادما

- في مخيم جنين.. حضر "المعازيم" وغاب "العريس"

- بكائيات وسائل الإعلام الإسرائيلية: حكومة نتنياهو ستغير وجه الدولة

- الانتخابات الإسرائيلية.. نفوذ غير مسبوق لليمين المتطرف

- الاحتلال يقرر إخلاء قواته من حاجز مخيم شعفاط وتزويد الجنود بـ2500 درع واق من الرصاص

- "تويتر" تسرح نحو 50 % من موظفيها في العالم

-240 يهوديا أميركيا يتهمون «إيباك» بالسعي لإسقاط مرشحي الكونغرس المؤيدين لفلسطين

- تقرير: روسيا هددت إسرائيل بالرد في حال تزويد أوكرانيا بالأسلحة

- ترامب لمؤيديه: «سأترشح على الأرجح» للانتخابات الرئاسية في 2024

* "الأيام":

- الرئيس يتلقى اتصالاً هاتفيا من بلينكين ويطالب بإلزام إسرائيل التوقف عن جرائمها

- جمعة جديدة من المسيرات والمواجهات ومستوطنون يعتدون على مادما وقريوت

- إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عايدة وحوسان

- الأمم المتحدة: العام الجاري هو الأكثر دموية بالضفة الغربية منذ 2005

- العشرات يتظاهرون مجدداً بالشيخ جراح ضد الاستيطان

- جمعية "عير عاميم": الممارسات الإسرائيلية تفاقمت في عهد ما يسمى حكومة التغيير

- نتنياهو يبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة وبن غفير وسموتريتش يتصدران المشهد

- الاحتلال يقرر تحويل حاجز مخيم شعفاط لـ"معبر مدني"

- سوليفان زار كييف سرا والتقى زيلينسكي ومساعدات أميركية عسكرية جديدة لأوكرانيا

- كوريا الجنوبية تنشر مقاتلات شبح بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية

* "القدس":

- الرئيس يطالب أميركا بوقف العدوان الإسرائيلي

- إصابات خلال مسيرات ومواجهات بالضفة

- عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الاقصى

- بريطانيا تلغي نقل سفارتها إلى القدس

- نتنياهو يبدأ اتصالاته لتشكيل الحكومة

- حملة ضد طبيب عربي قدم حلوى للمصاب أبو قطيش!

- روسيا تجلي آلاف المدنيين من «خيرسون» يوميا