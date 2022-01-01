  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة: مقتل 958 صحفيا خلال السنوات الـ10 الماضية

السبت 05 نوفمبر 2022 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: مقتل 958 صحفيا خلال السنوات الـ10 الماضية



رام الله / سما /

أعلن مفوض الأمم المتحدة الجديد لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن 958 صحفيا لقوا حتفهم حول العالم في غضون السنوات الـ10 الماضية.

وأضاف تورك أمس الجمعة في بداية مؤتمر حول حماية الصحفيين في فيينا، أنه في الفترة ذاتها تم حبس أكثر من 1000 صحفي.

وقال تورك في مكالمة عبر الفيديو من جنيف إن هذه "الأرقام غير مقبولة".

وقامت وزارة الخارجية النمساوية بتنظيم الاجتماع بالتعاون مع الأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 10 لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين.

واعتبر تورك أن من النجاحات التي حققها نحو 50 بلدا في سياق خطة العمل، إنشاء أو تعزيز آليات لحماية العاملين في وسائط الإعلام.

وصرح تورك بأنه في السنوات الأخيرة، انخفض متوسط عدد عمليات القتل، ومع ذلك، هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر بكثير لوقفها.

#الأمم المتحدة #الصحفيين

الأكثر قراءة اليوم

روسيا تهدد "إسرائيل"..

هل طوت "إسرائيل" صفحة "عرين الأسود" ؟

موعد أول منخفض جوي في فلسطين

خبير إسرائيلي: السلطة قلقة من انتصار اليمين.. وهذا ما سيطالب به كبار المسؤولين الرئيس عباس

بالفيديو: لحظة اغتيال الشهيد فاروق سلامة في جنين أمس

يديعوت تكشف عن ملامح الكنيست والحكومة الإسرائيلية المقبلة

غانتس : إسرائيل تتجه للانقسام والتطرف والجمهور يشعر باليأس وفقدان الأمل والخوف

الأخبار الرئيسية

بايدن

بايدن يحذّر من "عامين مروعين" في حال خسر غالبيته

هل طوت "إسرائيل" صفحة "عرين الأسود" ؟

Screenshot_6 (1)

خبير إسرائيلي: السلطة قلقة من انتصار اليمين.. وهذا ما سيطالب به كبار المسؤولين الرئيس عباس

20220630100740

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي

روسيا تهدد "إسرائيل"..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية