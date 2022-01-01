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حماس تنظم مسيرة حاشدة نصرة للأقصى والضفة وسط قطاع غزة

الجمعة 04 نوفمبر 2022 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنظم مسيرة حاشدة نصرة للأقصى والضفة وسط قطاع غزة



غزة/سما/

نظمت حركة "حماس" في المحافظة الوسطى ظهر اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة بمشاركة آلاف الجماهير التي خرجت من مختلف المساجد في المحافظة نصرة للأقصى ودعما للضفة الثائرة.

وقال الأسير المحرر في كلمة حركة حماس إياد أبو فنون: "إن جماهير المنطقة الوسطى تخرج اليوم بالآلاف لتؤكد على خيار المقاومة، الذي هو خيار الأحرار في كل العالم، ولتؤكد بأن المسجد الأقصى والضفة الثائرة هما عنوان المرحلة".

وأضاف: "إننا وباسم هذه الجماهير في الاستفتاء العظيم نقول لأهلنا في القدس والضفة ولرجال عرين الأسود وابطال جنين -نحن منكم وأنتم منا.. نسالم من سالمتم ونحارب من حاربتم".


وأرسل أبو فنون التحية من أرض المنطقة الوسطى وأرض غزة لوالدة الشهيد فاروق سلامة وأمهات الشهداء في الضفة الغربية الذين ما تركوا البندقية ولن يتركوها ومن خلفهم مقاومة شديدة البأس في غزة.

وشدد أبو فنون في كلمته على أن القدس والضفة المحتلة لن تكون آمنة على الاحتلال، وأنها ستكون مقبرة لهم، مشيراً بأن حرية الأسرى ستكون قريبة في صفقة مشرفة.

وتخلل المسيرة عرض عسكري لفصيل من كتائب القسام، فيما اختتمت المسيرة الحاشدة بتكريم عائلة الشهيد محمد الجعبري، منفذ عملية كريات أربع في الخليل، بالإضافة إلى الفقرة الفنية والتي قدمها بالغناء الثوري المحرر المنشد رمزي العك.

#حماس #الأقصى #غزة

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