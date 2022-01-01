بالفيديو: لحظة اغتيال الشهيد فاروق سلامة في جنين أمس

تداولت مواقع التواصل، مساء اليوم الجمعة، فيديو يوثق لحظة اغتيال الشهيد فاروق سلامة بالأمس، على يد قوات خاصة تابعة للاحتلال في مخيم جنين.

واستشهد الشاب القيادي في سرايا القدس فاروق سلامة (28 عاما) وقد أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر والرأس، حيث كان يستعد لزفافه يوم السبت القادم.



وأفادت مصادر محليّة، بأنّ "الشهيد فاروق سلامة تم اغتياله وهو بقرب ملحمة في مخيم جنين يحضِّر الذبائح لعرسه المقرر يوم السبت المقبل".

وأشارت إلى أنّ "الوحدات الخاصة الإسرائيلية كانت في مركبة مدنية، وان المقاومين اشتبكوا مع الوحدات الخاصة الإسرائيلية" في المكان.

وذكرت مصادر عبرية إن جيش الاحتلال وفي نشاط لقواته في مخيم جنين داهم منزل أحد نشطاء الجهاد الإسلامي وحدث تبادل كثيف لإطلاق النار.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد شابين، اضافة الى 4 إصابات طفيفة برصاص الاحتلال الحي بينها إصابة لطفل 8 أعوام.