دمشق: وفد قيادي من "الجهاد" يلتقي المدير العام لهيئة اللاجئين الفلسطينيين

دمشق/سما/

التقى وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مؤخراً، المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب قاسم محمد حسين، في مكتبه بدمشق.



وضمَّ وفد "الجهاد" مسؤول ملف اللاجئين في الحركة القيادي أحمد المدلل، وممثل الحركة في سورية إسماعيل السنداوي، ومسؤول العلاقات بالساحة السورية إبراهيم موعد، والإعلامي عوض أبو دقة.



وبحث المجتمعون سبل تخفيف المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في سورية، مشددين على كون "الأونروا"، هي صاحبة الولاية الكاملة للقيام بدورها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حتى يعودوا إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً قبل 74 عاماً.



وتناول المجتمعون آخر المستجدات المتعلقة بأزمة مخيم اليرموك، مؤكدين على أهمية تشجيع عودتهم.



وقال القيادي المدلل: "هناك محاولات محمومة ومسمومة لإنهاء الشاهد الوحيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين، في تطبيقٍ عملي لصفقة القرن"، داعياً لتضافر الجهود وتكاملها لصد هذه المؤامرات والمخططات اللعينة.



من جانبه، بيَّن قاسم أن 1124 عائلة فلسطينية عادت لمنازلها بعد ترميمها في مخيم اليرموك جنوبي دمشق.



ولفت إلى هناك مشروعين لترميم شبكة الصرف الصحي والمياه في عموم مخيم اليرموك، ناهيك عن الجهود التي تبذل لترميم بعض بيوت الأسر المعدومة.



وكشف قاسم عن مشروع سيقدم بموجبه حصة غذائية وأغطية ومنظفات بقيمة 800 ألف ليرة لكل أسرة عادت لمنزلها في مخيم اليرموك.



ونوه إلى أن اللاجئ الفلسطيني، يختلف عن أي لاجئ في العالم، معرباً في السياق عن خشيته من أن يتحول اللاجئ الفلسطيني لجالية.