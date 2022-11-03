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القسام : المضادات الارضية تصدت للعدوان الاسرائيلي على موقع الكتيبة 13 بمخيم المغازي

الجمعة 04 نوفمبر 2022 06:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القسام : المضادات الارضية تصدت للعدوان الاسرائيلي على موقع الكتيبة 13 بمخيم المغازي



غزة/سما/

أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الجمعة، أنها ستبقى رأس الحربة في الدفاع عن شعبها وأرضها والتصدي للعدوان الغاشم في كل بقعةٍ من فلسطين.

وأوضحت القسام في تصريح مقتضب، أن المضادات الأرضية التابعة لها تصدت للطيران الصهيوني الذي استهدف موقع الكتيبة 13 على مدخل مخيم المغازي فجر اليوم.

وإليكم نص التصريح:

أقدم العدو الصهيوني المجرم فجر اليوم الجمعة على استهداف موقع "الكتيبة ١٣" التابع لكتائب القسام على مدخل مخيم المغازي بعددٍ كبيرٍ من القنابل، وقد تصدت مضاداتنا الأرضية للطيران الصهيوني المعادي، وستبقى كتائب القسام رأس الحربة تدافع عن شعبها وأرضها وتتصدى للعدوان الغاشم في كل بقعةٍ من فلسطين، "وسيَعلمُ الذينَ ظَلموا أيَّ منقلبٍ يَنقلبُون"
 كتائب القسام

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