طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارات على عدة اهداف في قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اطلاق عدة قذائف من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال ان طائرات حربية هاجمت الليلة (الجمعة) موقعًا عسكريًا تحت الأرض في وسط قطاع غزة يستخدم كمجمع لتطوير وإنتاج الصواريخ في قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية ان "التقديرات في المنظومة الأمنية أن إطلاق الصواريخ من غزة جاء ردا على اغتيال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في جنين فاروق سلامة"



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال : "تم رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ فاشلة من قطاع غزة وسقطت داخل القطاع، ونتيجة لعمليات الاطلاق تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".