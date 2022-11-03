  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة

الجمعة 04 نوفمبر 2022 06:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارات على عدة اهداف في قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اطلاق عدة قذائف من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال ان طائرات حربية هاجمت الليلة (الجمعة) موقعًا عسكريًا تحت الأرض في وسط قطاع غزة يستخدم كمجمع لتطوير وإنتاج الصواريخ في قطاع غزة. 

وقالت مصادر عبرية ان "التقديرات في المنظومة الأمنية أن إطلاق الصواريخ من غزة جاء ردا على اغتيال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في جنين فاروق سلامة"

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال : "تم رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ فاشلة من قطاع غزة وسقطت داخل القطاع، ونتيجة لعمليات الاطلاق تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

60D933D7-8FDB-44C5-BC24-7EB6285CE0D0

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن مخطط مصري جديد بشأن قطاع غزة

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ونسبتها

3 أهداف للمتطرف بن غفير كوزير أمن اسرائيلي .. ما هي ؟

عقبات داخلية وخلافات كبرى تنتظر حكومة نتنياهو المرتقبة

انتقادات للبيد تحمله مسؤولية فوز نتنياهو .. حرق مئات آلاف الأصوات

وفاة المناضلة فاطمة البرناوي اول اسيرة في الثورة الفلسطينية

اصابة 3 اسرائيليين بعملية طعن قرب احد ابواب المسجد الاقصى واستشهاد المنفذ

الأخبار الرئيسية

الاحتلال : إطلاق 3 صواريخ من غزة تجاه مستوطنات غلاف سقطت داخل القطاع

image_processing20221103-112456-y5q71x

لجنة الانتخابات الإسرائيلية تنشر رسميا النتائج النهائية لانتخابات الكنيست

D6AT8

بالفيديو: آخر لحظات الشهيد القائد فاروق سلامة ظهر اليوم خلال ذبح عجل لزفافه

بينهم قيادي في سرايا القدس .. شهيدان برصاص الاحتلال بجنين

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ونسبتها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية