الاحتلال يفرج عن أسير من جنين أمضى 18 عاما في الأسر

جنين/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير محمد صالح محمود حسين (أبو الوليد) من مدينة جنين، بعد قضاء 18 عامًا في سجون الاحتلال.

وقال حسين لـ"وفا"، إنه يحمل رسالة الأسرى وهي الوحدة الوطنية، للتصدي لكافة المؤامرات والمخططات التي تهدف الى تصفية قضيتنا.

وحول وضع الأسرى داخل سجون الاحتلال، أشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزلهم وحرمانهم من الزيارات وأبسط الحقوق، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقهم، كما تواصل سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام.

ولفت الأسير المحرر إلى أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة الإهمال الطبي للأسرى المرضى، من خلال اقتصار العلاج المقدم على أقراص "الأكامول" والمسكنات، مؤكدا وجود حالات مرضية مستعصية منها الأسير فؤاد الشوبكي.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير حسين من سجن النقب، إلى حاجز الظاهرية العسكري المقام على أراضي المواطنين جنوب الخليل.

وكان الاحتلال اعتقل الأسير حسين عام 2004