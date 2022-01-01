وزير الزراعة يبحث مع سفير جنوب افريقيا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

رام الله/ سما/

بحث وزير الزراعة رياض عطاري، مع سفير جمهورية جنوب افريقيا لدى فلسطين شاون باينفيلدت، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الزراعي وآفاق تطويرها.

وتحدث عطاري خلال لقائه السفير باينفيلدت، في الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، عن العلاقات الوطيدة التي تربط فلسطين مع جمهورية جنوب افريقيا، وسبل تطويرها، مستعرضا واقع القطاع الزراعي الفلسطيني والإنجازات المتحققة في هذا الإطار، وإمكانية بلورة اتفاقية تعاون تعزز العلاقات الثنائية، وتفتح الآفاق لكلا البلدين في تطوير التبادل التجاري الزراعي، وكذلك تبادل المعارف والعلوم والخبرات الموجودة لدى البلدين.

بدوره، تحدث السفير باينفيلدت عن طبيعة العلاقة المتميزة التي تجمع بين الشعبين الفلسطيني والجنوب افريقي، وآفاق التعاون الواعدة بين حكومتي البلدين في مختلف مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبالخصوص في مجال القطاع الزراعي، الذي يعتبر قطاعا حيويا في جنوب افريقيا، والذي يمتلك قدرات وإمكانات كبيرة تتماهى مع القطاع الزراعي الفلسطيني، بشكل يبشر بتطوير علاقات التعاون والتبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتقنيات الزراعية والتسويقية للمنتجات الزراعية لكلا البلدين الصديقين.

وشدد على أهمية وجود اتفاقية زراعية تعزز العلاقات الثنائية وتفتح الآفاق لرجال الأعمال والمستثمرين.

وحضر اللقاء مدير عام الغابات والمراعي حسام طليب، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام محمود فطافطة، ومدير عام ديوان الوزير فاطمة ارشيد، ومن الجانب الجنوب افريقي السكرتير الأول للسفارة خوموتسو ماكي