اشتيه: يجب إنهاء الاحتلال ولن نقبل بالعقوبات الجماعية بحق شعبنا

نابلس/ سما/

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "نحن في نابلس وبرفقة 30 سفيرا من دول العالم؛ للتأكيد على إنهاء الاحتلال وزواله، ورفض العقاب الجماعي بحق ابناء شعبنا، وزيارة الوفد الدبلوماسي جاءت دعما وتأييدا لأهلنا في نابلس".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، في البلدة القديمة بمدينة نابلس، بحضور نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ومحافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، وعدد من السفراء والقناصل الأوروبيين ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وأميركيا اللاتينية وعرب.

واضاف اشتية "أحي أهلي في نابلس وحاراتها وشوارعها ومخيماتها وقراها، وهذه رسالة بحضور نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وكوكبة من الدبلوماسيين الاوربيين والامريكان والعرب، ورجال الاعمال والمجتمع المدني، بان هذه المدينة علمت على مدار التاريخ الاستعمار ماذا تعني حرية وكرامة الانسان، وان يعيش الانسان في دولة حرة ذات سيادة مستقلة، وماذا تعني لنا القدس ونحن ننظر اليها كعاصمة الدولة الفلسطينية، والى غزة من اجل تحقيق الوحدة الوطنية".

وقال اشتية "إن الرئيس محمود عباس طالب في القمة العربية المنعقدة في الجزائر برفع الحصار عن نابلس".

وأضاف " كان لنا لقاء مع أهالي جنين التي ارتقى فيها شهيدان اليوم، بسبب هذا الاحتلال الذي مول حملته الانتخابية بعذابات الفلسطيني من قتل وتدمير، ومستمر في سياسته، وأن الايام المقبلة كما يبدو ستأتي بحكومة متطرفين، لم تأتي الانتخابات الاسرائيلية بشريك للسلام، ونحن نريد إنهاء الاحتلال استنادا الى الشرعية الدولية والقانون الدولي، والمجتمع الدولي اليوم في نابلس رسالته واضحة؛ لإنهاء الاحتلال وعدم شرعية الاستيطان ويجب أن يزول، وهذا المجتمع الدولي يرسل رسالة من اجل وقف القتل لأولادنا، ورسالة شعبنا رسالة سلام، وأنه يبحث عن غد أفضل وهذا لن يكون إلا بإنهاء الاحتلال".

وأوضح أن هناك لقاءات عقدت مع عدد من المؤسسات في نابلس، ومفاصل العمل الوطني والاهالي، والتي كانت رسائلهم تؤكد على الصمود، مؤكدا العمل من أجل انجاز الوحدة الوطنية وانهاء الحصار على غزة مثل غيرها من مدينة الضفة وكل المواقع التي يحاصرنا فيها الاحتلال.

وقال "كنا أرسلنا وفدا من الوزراء واستمعنا لمطالب اهالي نابلس، وكلها تهون، ولكن الهم الأكبر هو زوال الاحتلال، وأن يشعر الإنسان بعزة نفسه وكرامته ولن ينال الاحتلال من عزيمتنا".

واضاف اشتيه "أهل نابلس يسطرون ملاحم جديدة في الصبر والعزيمة، وديمومة الحياة، والاحتلال لن ينال من عزيمتنا ولن يعدنا الى الخلف نحن دائما ننظر الى الأمام وبغد أفضل".

وشكر الوفد الدبلوماسي وما يحمله من رسالة من أجل إنهاء الاحتلال، وانهاء معاناة الفلسطينيين، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حسب القانون الدولي، وقال "نرحب دائما بكم باسم الحكومة وباسم نابلس وأهلها ومؤسساتها هذه المدينة التاريخية التي عمرها أكبر الاحتلال بألاف السنوات وهي تستحق الافضل، الفلسطينيون يستحقون الاستقلال".

واكد اشتية أن على المجتمع الدولي ان يوفر حماية للشعب الفلسطيني الأعزل، وتطبيق قرارات الامم المتحدة، ووقف الاحتلال وجرائمه، مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الذي يشكل الهم الاكبر الذي يحمله الرئيس محمود عباس.

بدوره، رحب العالول برئيس الحكومة محمد اشتية وبالوفد الدبلوماسي الاجنبي. وقال "نقدر زيارة الوفد الاوروبي والاميركي والاجنبي، ونقدر تفاعلكم دائما بشكل كبير جدا، وزيارتكم لتفقد الأوضاع لمدينة نابلس بعد هذا الحصار، وإزالة الحواجز، ونأمل ان تكون بشكل دائم، ونقدر تفاعلكم في كل فلسطين وكل المناطق التي تتعرض لعدوان الاحتلال".

واضاف " شاهدتم كيف تستباح القرى الفلسطينية يوميا من قبل المستوطنين، وشاهدتم عمليات القتل على الحواجز وفي كل مكان في هذه الظروف، ولا يمكن لشعبنا القبول باستمرار هذا الواقع وإذا لم يتوقف هذا العدوان ستتغير المعادلة في فلسطين؛ بسبب القسوة غير المسبوقة التي يمارسها الاحتلال، ونحن بحاجة أكثر لتفاعلكم في المرحلة القادمة، في ظل مؤشرات الانتخابات الاسرائيلية، التي تنذر بمرحلة ستزداد بها القسوة".

وكان رئيس الوزراء زار برفقة وفد دبلوماسي بلدة حوارة جنوب نابلس، واستمع لهموم أهالي البلدة، والتقى عددا من ممثلي المؤسسات والهيئات في مدينة نابلس، وقام بجولة في البلدة القديمة في المدينة.