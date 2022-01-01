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بينهم قيادي في سرايا القدس .. شهيدان برصاص الاحتلال بجنين

الخميس 03 نوفمبر 2022 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينهم قيادي في سرايا القدس .. شهيدان برصاص الاحتلال بجنين



رام الله / سما /

 استشهد شابان بينهم قيادي في سرايا القدس ظهر اليوم الخميس، برصاص الاحتلال عقب اقتحام قوات خاصة مخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد شابين، اضافة الى 4 إصابات طفيفة برصاص الاحتلال الحي بينها إصابة لطفل 8 أعوام.

واستشهد الشاب القيايدي في سرايا القدس فاروق سلامة (28 عاما) وقد أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر والرأس، حيث كان يستعد لزفافه يوم السبت القادم.

وأفادت مصادر محليّة، بأنّ "الشهيد فاروق سلامة تم اغتياله وهو بقرب ملحمة في مخيم جنين يحضِّر الذبائح لعرسه المقرر يوم السبت المقبل".

وأشارت إلى أنّ "الوحدات الخاصة الإسرائيلية كانت في مركبة مدنية، وان المقاومين اشتبكوا مع الوحدات الخاصة الإسرائيلية" في المكان.

وذكرت مصادر عبرية إن جيش الاحتلال وفي نشاط لقواته في مخيم جنين داهم منزل أحد نشطاء الجهاد الإسلامي وحدث تبادل كثيف لإطلاق النار.

ولا تزال الاشتباكات متواصلة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، حيث تحاصر القوات منزلا آخر استهدفته بقذائف هارون.

#سرايا القدس #عرين الأسود #اغتيال

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