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المجلس الوطني ينعى المناضلة فاطمة البرناوي

الخميس 03 نوفمبر 2022 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المناضلة الثائرة فاطمة البرناوي، التي انتقلت إلى جــــوار ربها، اليوم الخميس، في مصر عن عمر ناهز 83 عاما.

وقال المجلس الوطني في بيان صحفي، إن المناضلة البرناوي، كانت عضوا في المجلس الوطني، وعضوا سابقا في المجلس الثوري، وعضوا في المجلس الاستشاري لحركة "فتح"، والتحقت في صفوف الثورة الفلسطينيّة في مرحلة مبكرة، وكان لها دور أساسي في تأسيس الخلايا التنظيمية والفدائية لحركة فتح داخل الأراضي المحتلة.

وأضاف أن المناضلة البرناوي كانت أول أسيرة في الثورة الفلسطينيّة المعاصرة داخل معتقلات الاحتلال قضت خلالها 10 سنوات، وتحررت عام 1979، وعادت إلى أرض الوطن عام 1994، وأسست الشرطة النسائية الفلسطينية اضافة إلى دورها في المؤسسات الوطنيّة والتنظيمية.

وأكد المجلس الوطني، أن المناضلة البرناوي ستظل رمزا نسائيا في تاريخ نضال المرأة الفلسطينية والثورة الفلسطينية، وبرحيلها فقدنا قامة وطنية عالية.

#روحي فتوح #فاطمة البرناوي #المجلس الوطني

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