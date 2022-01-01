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أكثر من 4 آلاف مولود و284 حالة وفاة بغزة الشهر الماضي

الخميس 03 نوفمبر 2022 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 4 آلاف مولود و284 حالة وفاة بغزة الشهر الماضي



غزة/ سما /

 أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، 4 آلاف و196 مولودًا جديدًا، بالإضافة إلى 284 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ ألفين و141 مولودًا بنسبة تقدر بـ 51%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 49% بواقع ألفين و55 مولودة.

 وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت ألف و571 مولودًا جديدًا، فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 818 مولودًا، بينما سجلت مكاتب داخلية شمال غزة 804ً، ومكاتب داخلية الوسطى 555، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 448 مولودًا جديدًا.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 284 حالة وفاة خلال هذه الفترة، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 157 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 55.3%، مقابل 127 وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 44.7

#مولود #غزة

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