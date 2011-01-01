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نقابة المهن الموسيقية تقرر إيقاف كارولين كرم عن الغناء

الخميس 03 نوفمبر 2022 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة المهن الموسيقية تقرر إيقاف كارولين كرم عن الغناء



وكالات / سما /

تصدر اسم الفنانة اللبنانية كارولين كرم خلال الساعات الماضية منصات البحث، بعدما قررت نقابة المهن الموسيقية إيقافها عن الغناء في مصر خلال الفترة الحالية.

وعللت لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية بقيادة منصور هندي، أن إيقاف اللبنانية كارولين كرم عن الغناء في مصر جاء بسبب تهربها من سداد الرسوم بعد إحياء حفل غنائي في إحدى البيوتي سنتر الشهيرة.
وأكدت نقابة المهن الموسيقية أن المطربة اللبنانية كارولين كرم، تم سحب ترخيصها وسيتم التحقيق معاه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما أحيت حفلا غنائيا لـ"بيوتي سنتر" خلال الأيام الماضية، ولم تلتزم بالعدد المحدد للفرقة الموسيقية.

وفي رد فعل منها، حاول مدير أعمال الفنانة الفرنسية كارولين كرم، التواصل مع رئيس لجنة العمل بالنقابة، من أجل حل الأمر وتسديد الرسوم المقررة من جانب النقابة.
من هي كارولين كرم؟

كارولين كرم، هي فنانة لبنانية فرنسية معروفة باسمها الفني كارولينا كرم، بدأت مسيرتها الفنية عام 2011 عند فوزها بكأس بطولة الرقص اللاتيني واستمرت بتقديم عروضها الغنائية الراقصة الاستعراضية منذ ذلك الحين، لتشارك بعدها في النسخة العربية من البرنامج العالمي رقص النجوم ضمن فريق الراقصين المحترفين لسنتين متتاليتين.

أكملت مسيرتها في عالم الفن الغنائي الاستعراضي وقدمت أعمالًا بهوية جديدة ولغات متعددة، وقدّمت عروضًا غنائية في برامج تلفزيونية منها برنامج "ديو المشاهير" وهيك منغنّي، في رصيد كارولينا عدّة أعمال خاصّة منذ عام 2014 حتّى اليوم، بلغات عدّة، فرنسية، إسبانية، وعربية.

وتعتبر أغنية شوف، التي طرحتها في شهر مايو الماضي، هي آخر أعمال كارولين الفنية، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع إيلي عقل، إخراج ذبيان سعد، وحققت نجاحا كبيرا منذ طرح الفيديو كليب عبر "يوتيوب".

#الغناء #كارولين كرم #مصر #نقابة المهن التمثيلية

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