العسيلي يبحث مع السفير المصري تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، مع السفير المصري الجديد لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، اليوم الخميس، عمق العلاقات الأخوية المتينة والشراكة الحقيقية التي تجمع البلدين، مشددين على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعترض عمل القطاع الخاص الفلسطيني والمصري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

وأطلع العسيلي، ضيفه على الجهود التي تقودها الوزارة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني كإقرار قانون الشركات الجديد الذي يتيح التسجيل الإلكتروني وتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في فلسطين، مشيرا إلى رزمة القوانين التي يتم حاليا إعدادها كقانون الاستثمار وقانون تسوية الديون وغيرها.

من جانبه، أبدى السفير المصري، استعداده للعمل على تعزيز وتطوير العلاقات التجارية إلى المستوى الذي يرقى إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.