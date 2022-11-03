وفاة المناضلة فاطمة البرناوي اول اسيرة في الثورة الفلسطينية

رام الله / سما /

توفيت اليوم في مستشفى فلسطين بالقاهرة المناضلة اللواء فاطمة برناوي اول أسيرة لحركة فتح في سجون الاحتلال الاسرائيلي بعد تدهور طرأ على صحتها في الايام الاخيرة.

والمناضلة فاطمة برناوي متزوجه من الاسير المحرر المناضل المرحوم فوزي النمر الذي توفي العام الماضي .

وتشغل فاطمة برناوي عضوية المجلس الاستشاري لحركة فتح وتحضر اجتماعاته التنظيمية والدورية وقد فازت في انتخابات هيئة المتقاعدين العسكريين وحصلت على اعلى الاصوات وهي مسؤولة النشاط النسائي فيها .

وفاطمة محمد برناوي وهي من أوائل الفلسطينيات اللواتي خضن العمل الفدائي المسلح منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وكانت أول فتاة فلسطينية يتم اعتقالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ أنها أول أسيرة تُسجل رسمياً في سجلات الحركة النسوية الأسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة وامضت في سجون الاحتلال عشر سنوات.

وفاطمة برناوي من مواليد مدينة القدس عام 1939 وتنحدر من عائلة نيجيرية الاصل هاجر والدها الى فلسطين واستقر في مدينة القدس وعاشت في حاراتها وشوارعها ولازالت مدينة القدس تسكن فيها وتحن اليها دائما تفخر وانتمت لفلسطين الوطن والقضية قبل أن تنتمي لحركة “فتح” وللثورة المسلحة، وقبل أن تؤسر ويزج بها في غياهب السجون.