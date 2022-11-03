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الأوقاف بغزة تعلن موعد انطلاق أولى رحلات العمرة من القطاع

الخميس 03 نوفمبر 2022 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة تعلن موعد انطلاق أولى رحلات العمرة من القطاع



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الخميس، عن موعد انطلاق أولى رحلات العمرة من قطاع غزة.

وقال مدير عام الحج والعمرة بالوزارة عادل صوالحة إنه تم أمس توقيع عقود النقل الجوي والبري بين الخطوط الجوية الفلسطينية ورئيس شركات الحج والعمرة تمهيدا لبدء مغادرة رحلات المعتمرين.

وأضاف صوالحة، أن أولى الرحلات ستنطلق من غزة عبر معبر رفح البري يوم 14 نوفمبر الجاري بواقع رحلتين شهريا، وعلى متن كل رحلة 600 معتمر.

وأشار إلى ان أسعار رحلة العمرة ستكون تنافسية بين شركات الحج والعمرة من خلال تقديم برامجها للجنة الحج بالوزارة لاعتمادها.

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