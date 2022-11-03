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مستوطنون يعطبون إطارات 23 مركبة ويخطون شعارات عنصرية في بيت إكسا

الخميس 03 نوفمبر 2022 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعطب مستوطنون، اليوم الخميس، إطارات 23 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية، في قرية بيت إكسا شمال القدس المحتلة.

وأفاد المواطن ربيع عيد ، بأن مستوطنين اقتحموا القرية فجرا، واعطبوا إطارات 23 مركبة تعود لأهالي حي البرج، الذي توسعت مستوطنة "راموت" على حساب أراضيه.

وأضاف أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية، تدعو إلى طرد الأهالي من حي البرج.

وأوضح عيد أنها ليست المرة الأولى التي يخط فيها المستوطنون شعارات عنصرية في الحي، الذي أصبح محاصرا من جميع الجهات ومعزولا عن القرية بالكامل، ويتعرض لهجمات متكررة من عصابات المستوطنين.

#مستوطنون #شعارات عنصرية #القدس #بلدة بيت إكسا

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