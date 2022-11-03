رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* (يديعوت احرونوت):

- إنجاز لنتياهو بعد فرز 98% من الأصوات

- الفرق بعدد الأصوات بين كتلة نتنياهو وكتلة ضد نتنياهو 7700 صوت فقط

- بعد عام ونصف يعود نتنياهو الى مكتب رئاسة الحكومة

- قلق دولي من دخول بن غفير الى حكومة نتنياهو

- لبيد أخطا في إدارة كتلته وادخل هدفا ذاتيا

- بن غفير هو الفائز الأكبر واحتفل بشعار الموت للعرب

- الولايات المتحدة تراقب بقلق: نأمل ان تحافظ الحكومة على القيم الديمقراطية

- الصحافة العالمية تنتقد صعود اليمين الفاشي

* (معاريف):

- حكومة نتنياهو حصلت على 65 مقعدا

- خيبة امل باليسار والمركز

- لبيد يلغي مشاركته في مؤتمر المناخ في مصر وسيرسل هرتسوغ ليمثله

* (هآرتس):

- كان من الممكن أن يمنع لبيد انهيار كتلة التغيير لو عمل على تخفيض نسبة الحسم لكنه رفض خوفا من نجاح بن غفير

- ميرتس لم تجتاز نسبة الحسم

- يوسي كلاين يكتب: الان هذا رسمي نحن اليهود الفاشية لان نتنياهو سيذهب وبن غفير أيضا لكن الفاشية باقية

- تمار كبلنسكي تكتب: العنصرية ليست باليمين وانما هي جزء من جينات إسرائيل

- حنين مجادلة تكتب: التفوق اليهودي الان بدون قناع- مبروك عليكم بن غفير