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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 03 نوفمبر 2022 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* (يديعوت احرونوت):

- إنجاز لنتياهو بعد فرز 98% من الأصوات 

- الفرق بعدد الأصوات بين كتلة نتنياهو وكتلة ضد نتنياهو 7700 صوت فقط

- بعد عام ونصف يعود نتنياهو الى مكتب رئاسة الحكومة

- قلق دولي من دخول بن غفير الى حكومة نتنياهو 

- لبيد أخطا في إدارة كتلته وادخل هدفا ذاتيا 

- بن غفير هو الفائز الأكبر واحتفل بشعار الموت للعرب 

- الولايات المتحدة تراقب بقلق: نأمل ان تحافظ الحكومة على القيم الديمقراطية 

- الصحافة العالمية تنتقد صعود اليمين الفاشي 

* (معاريف):

- حكومة نتنياهو حصلت على 65 مقعدا 

- خيبة امل باليسار والمركز 

- لبيد يلغي مشاركته في مؤتمر المناخ في مصر وسيرسل هرتسوغ ليمثله 

* (هآرتس):

- كان من الممكن أن يمنع لبيد انهيار كتلة التغيير لو عمل على تخفيض نسبة الحسم لكنه رفض خوفا من نجاح بن غفير 

- ميرتس لم تجتاز نسبة الحسم 

- يوسي كلاين يكتب: الان هذا رسمي نحن اليهود الفاشية لان نتنياهو سيذهب وبن غفير أيضا لكن الفاشية باقية 

- تمار كبلنسكي تكتب: العنصرية ليست باليمين وانما هي جزء من جينات إسرائيل 

- حنين مجادلة تكتب: التفوق اليهودي الان بدون قناع- مبروك عليكم بن غفير 

#الصحف الإسرائيلية

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