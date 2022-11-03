فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* (يديعوت احرونوت):
- إنجاز لنتياهو بعد فرز 98% من الأصوات
- الفرق بعدد الأصوات بين كتلة نتنياهو وكتلة ضد نتنياهو 7700 صوت فقط
- بعد عام ونصف يعود نتنياهو الى مكتب رئاسة الحكومة
- قلق دولي من دخول بن غفير الى حكومة نتنياهو
- لبيد أخطا في إدارة كتلته وادخل هدفا ذاتيا
- بن غفير هو الفائز الأكبر واحتفل بشعار الموت للعرب
- الولايات المتحدة تراقب بقلق: نأمل ان تحافظ الحكومة على القيم الديمقراطية
- الصحافة العالمية تنتقد صعود اليمين الفاشي
* (معاريف):
- حكومة نتنياهو حصلت على 65 مقعدا
- خيبة امل باليسار والمركز
- لبيد يلغي مشاركته في مؤتمر المناخ في مصر وسيرسل هرتسوغ ليمثله
* (هآرتس):
- كان من الممكن أن يمنع لبيد انهيار كتلة التغيير لو عمل على تخفيض نسبة الحسم لكنه رفض خوفا من نجاح بن غفير
- ميرتس لم تجتاز نسبة الحسم
- يوسي كلاين يكتب: الان هذا رسمي نحن اليهود الفاشية لان نتنياهو سيذهب وبن غفير أيضا لكن الفاشية باقية
- تمار كبلنسكي تكتب: العنصرية ليست باليمين وانما هي جزء من جينات إسرائيل
- حنين مجادلة تكتب: التفوق اليهودي الان بدون قناع- مبروك عليكم بن غفير