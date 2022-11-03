اصابة 3 اسرائيليين بعملية طعن قرب احد ابواب المسجد الاقصى واستشهاد المنفذ

القدس المحتلة / سما /

استشتهد شاب، صباح الخميس، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بعد أن نفذ عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن شرطي أصيب بجروح طفيفة في ساقه جراء طعنه، فيما أصيب مستوطن في المكان نتيجة طلق ناري بالخطأ، وثالث نتيجة شظايا عيار آخر خلال محاولة تحييد المنفذ.

ووفقًا لقناة ريشت كان العبرية، فإن المنفذ هو بدر عامر (20 عامًا) من سكان بيت حنينا.

ووفقًا لموقع واي نت العبري، فإن الشرطة الإسرائيلية أغلقت أبواب المسجد الأقصى، وأخلت المستوطنين المقتحمين له من داخله.