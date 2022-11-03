رام الله / سما /

تصدرت دعوة الرئيس محمود عباس، للقادة العرب إلى وقفة حاسمة لنصرة القدس، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

كما أبرزت الصحف الثلاث إعلان الجزائر الذي صدر في ختام القمة العربية، وأكد مركزية القضية الفلسطينية، كما تناولت في عناوينها خبر استشهاد المواطن حابس ريان قرب مدخل بيت عور.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس مخاطباً القادة العرب: أدعوكم إلى وقفة حاسمة لنصرة القدس

- إعلان الجزائر يؤكد مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني

- الرئيس يجتمع مع نظيره التونسي ويضع حجر الأساس لمقر الإقامة في سفارة فلسطين لدى الجزائر

- اشتية يقوم بجولة اليوم في نابلس برفقة سفراء الدولة الأوروبية والأجنبية

- استشهاد المواطن حابس ريان قرب مدخل بيت عور وإصابة شاب جنوب الخليل

- رئيس رابطة قدامى برشلونة: مندهشون مما رأينا في فلسطين من إصرار وعزيمة

- 105 أعوام على إعلان بلفور المشؤوم

- الحكومة البريطانية لا تخطط لنقل سفارتها إلى القدس المحتلة.. وزملط يرحب

- أعضاء كونغرس يطالبون بعدم إدراج إسرائيل ضمن اتفاقية "الاعفاء من التأشيرة"

* "الأيام":

- إعدام مواطن بالرصاص في بيت عور بتهمة دهس وإصابة جندي بجروح خطيرة

- الرئيس للقمة: حريصون على إنجاح جهود الجزائر للم الشمل الفلسطيني

- قمة الجزائر تتمسك بمبادرة السلام وتدعم عضوية كاملة لدولة فلسطين

- الخليل: إصابة مواطن برصاص الاحتلال ومستوطنون يعتدون على المواطنين ومركباتهم

- اشتية يقوم اليوم بجولة في نابلس برفقة سفراء أجانب

- السعودية تعلن استضافتها للقمة العربية المقبلة

- اسرائيل تخطو نحو عهد نتنياهو – بن غفير مع تزايد فرص فوز انتخابي كبير لتحالفهما

- قوات الاحتلال تنفذ حملة هدم واسعة ومستوطنون يجرفون أراضي في قصرة

* "القدس":

- في ختام أعمال القمة العربي: التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والرئيس يدعو إلى تشكيل لجنتين وزاريتين لدعم شعبنا

- شهيد وإصابة ضابط إسرائيلي بعملية دهس

- فوز نتنياهو واليمين المتطرف

- السديري: الاستراتيجية السعودية من القضية الفلسطينية ثابتة

- قادة فلسطينيون: وعد بلفور جريمة إنسانية وظلم تاريخي يجب تصحيحه

- فوز نتنياهو يمهد لمزيد من التصعيد العدواني

- بن غفير اليميني المتطرف صاحب الدور الحاسم في الانتخابات الاسرائيلية