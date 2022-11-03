  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم عددا من المنشآت الزراعية في بروقين

الخميس 03 نوفمبر 2022 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم عددا من المنشآت الزراعية في بروقين



رام الله / سما /

هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم الخميس، عددا من المنشآت الزراعية تعود ملكيتها للمواطن زياد محمود بركات وفائد صبرة من بلدة بروقين غرب محافظة سلفيت.

وأفاد زياد بركات  ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافتين وقامت بهدم بركسين من الواح الزينكو، يستخدمها لتربية المواشي والدواجن، وكرفان مخصص للادوات الزراعية، اضافة لتدمير غرفة زراعية من الخشب وتحطيم شاحنة للنقل، وجميعها تقع بمنطقة البقعان بحجة أن المنطقة مصنفة "ج".

وأضاف بركات بأن المنطقة جميعها مستهدفة من قبل قوات الاحتلال، وتم تسليمنا سابقا عدة اخطارات بوقف العمل والبناء بتلك المنطقة.
وفي نفس السياق هدمت جرافات الاحتلال بنفس المنطقة كرفان واقتلاع وتكسير ثلاث اشجار زيتون تعود ملكيتها للمواطن فائد صبرة.

محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل قال إن هذا الاعتداء جاء بالتزامن مع الانتخابات الاسرائيلية والتي تتصاعد فيها عمليات التحريض ضد الفلسطينيين وكذلك الانتهاكات والممارسات العدوانية والاستيطانية على حساب كل ما هو فلسطيني.
وطالب كميل بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الفاضحة للقوانين والاعراف الدولية وللقانون الدولي الإنساني.

الأكثر قراءة اليوم

ساعات متوترة في تل أبيب.. مجندة إسرائيلية وجدت نفسها فجأة في إيران

توقع إسرائيلي بتغيّر المعاملة مع السلطة وغزة بعد تشكيل حكومة نتنياهو

الجدول الزمني لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

صحيفة: هذا ما يخشاه الأردن من عودة نتنياهو إلى السلطة

"ملك إسرائيل" يتجه بخطى ثابتة نحو سدة الحكم

هل ستتعامل واشنطن مع حكومة إسرائيلية تضم بن غفير؟

انتصار العنصرية الفاشية في "إسرائيل" ينذر بـ"الانفجار العظيم"من البحر إلى النهر

الأخبار الرئيسية

זקא-1026x684-1667462083

اصابة 3 اسرائيليين بعملية طعن قرب احد ابواب المسجد الاقصى واستشهاد المنفذ

صحيفة تكشف عن مخطط مصري جديد بشأن قطاع غزة

image_processing20221103-112456-sdy29

استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس

"ملك إسرائيل" يتجه بخطى ثابتة نحو سدة الحكم

thumbs_b_c_c2c4af8dfd6eb97b6efcdae0f86cc7ff

توقع إسرائيلي بتغيّر المعاملة مع السلطة وغزة بعد تشكيل حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية