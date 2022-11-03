الاحتلال يهدم عددا من المنشآت الزراعية في بروقين

رام الله / سما /

هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم الخميس، عددا من المنشآت الزراعية تعود ملكيتها للمواطن زياد محمود بركات وفائد صبرة من بلدة بروقين غرب محافظة سلفيت.

وأفاد زياد بركات ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافتين وقامت بهدم بركسين من الواح الزينكو، يستخدمها لتربية المواشي والدواجن، وكرفان مخصص للادوات الزراعية، اضافة لتدمير غرفة زراعية من الخشب وتحطيم شاحنة للنقل، وجميعها تقع بمنطقة البقعان بحجة أن المنطقة مصنفة "ج".

وأضاف بركات بأن المنطقة جميعها مستهدفة من قبل قوات الاحتلال، وتم تسليمنا سابقا عدة اخطارات بوقف العمل والبناء بتلك المنطقة.

وفي نفس السياق هدمت جرافات الاحتلال بنفس المنطقة كرفان واقتلاع وتكسير ثلاث اشجار زيتون تعود ملكيتها للمواطن فائد صبرة.

محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل قال إن هذا الاعتداء جاء بالتزامن مع الانتخابات الاسرائيلية والتي تتصاعد فيها عمليات التحريض ضد الفلسطينيين وكذلك الانتهاكات والممارسات العدوانية والاستيطانية على حساب كل ما هو فلسطيني.

وطالب كميل بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الفاضحة للقوانين والاعراف الدولية وللقانون الدولي الإنساني.