  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يرفع حصاره عن مدينة نابلس

الخميس 03 نوفمبر 2022 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يرفع حصاره عن مدينة نابلس



رام الله / سما /

رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، حصارها المشدد الذي فرضته لنحو 4 أسابيع على مدينة نابلس.

وأزالت جرافات عسكرية إسرائيلية، السواتر الترابية التي وضعتها عند بعض الطرق التي تؤدي إلى المدينة، وفتحت جميع الحواجز بشكل طبيعي.

وأفاد الارتباط الفلسطيني، بأنه تم إبلاغهم بفتح الطرق والحواجز المؤدية إلى المدينة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه في إطار تقييم الوضع العام تقرر رفع القيود على الحركة في منطقة نابلس وإعادة فتح الحواجز في مداخل المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الحواجز والطرق الرئيسية والفرعية، ومنعت الفلسطينيين أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها في الـ13 من الشهر الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

ساعات متوترة في تل أبيب.. مجندة إسرائيلية وجدت نفسها فجأة في إيران

توقع إسرائيلي بتغيّر المعاملة مع السلطة وغزة بعد تشكيل حكومة نتنياهو

الجدول الزمني لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

صحيفة: هذا ما يخشاه الأردن من عودة نتنياهو إلى السلطة

"ملك إسرائيل" يتجه بخطى ثابتة نحو سدة الحكم

هل ستتعامل واشنطن مع حكومة إسرائيلية تضم بن غفير؟

انتصار العنصرية الفاشية في "إسرائيل" ينذر بـ"الانفجار العظيم"من البحر إلى النهر

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف عن مخطط مصري جديد بشأن قطاع غزة

image_processing20221103-112456-sdy29

استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس

"ملك إسرائيل" يتجه بخطى ثابتة نحو سدة الحكم

thumbs_b_c_c2c4af8dfd6eb97b6efcdae0f86cc7ff

توقع إسرائيلي بتغيّر المعاملة مع السلطة وغزة بعد تشكيل حكومة نتنياهو

IsraelNetanyahuWatchImpatientRTX6J5WW

الجدول الزمني لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية