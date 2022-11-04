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الطقس: أجواء غائمة جزئيا

الخميس 03 نوفمبر 2022 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء غائمة جزئيا



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوة ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2022/11/04 : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2022/11/05 : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 2022/11/06 : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

#الطقس

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