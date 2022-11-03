قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مؤسسات شؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 20 مواطنًا بعد حملة مداهمات واسعة.

وفي جنين، اعتقل نور مشارقة، وأدهم عمور، وطارق الزغبي.

فيما اعتقل من نابلس، خالد الطويل، محمد فطوم، محمد جوري، صمصام العطعوط.

وفي رام الله، اعتقل المحررين عهد الريماوي، من بيت ريما، ورامي حمدان، إلى جانب الطفل عبدالرحمن الحاج من بيت سيرا، وعاطف النعسان من المغير.



وفي مخيم الفوار جنوب الخليل، اعتقل الحاج خليل العزة، وثلاثة من أبنائه هم: محمد، عزة، وعلاء، وثلاثة أشقاء آخرين هم، حسن، ومحمد، وإسماعيل العزة.