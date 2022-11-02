محافظ أريحا: الاعتداء على كوادر ومعدات شركة الكهرباء "جريمة كبيرة"

أريحا/سما/

عقد، الأربعاء، اجتماعا في مقر محافظة أريحا وذلك بحضور المحافظ اللواء جهاد أبو العسل ورئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة كهرباء القدس المهندس هشام العمري بالإضافة لمخاتير ووجهاء بلدة العوجا.



وأكد اللواء أبو العسل على أهمية الدور الكبير الذي تبذله شركة كهرباء محافظ القدس في منطقة أريحا بشكلٍ عام وبلدة العوجا بشكلٍ خاص ، مؤكدا بان الشركة تمثل صرحاً وطنيا يجب على الجميع الحفاظ عليها بشتى الوسائل.



كما أكد المحافظ أبو العسل بأن الاعتداء على طواقم الشركة أثناء العمل او الاعتداء على مقدرات الشركة من خطوط ومحولاتٍ للكهرباء يمثل جريمة كبيرة سيلاحق ويعاقب كل من يقوم بذلك .



وبدوره أكد المهندس هشام العمري استجابة الشركة لمناشدات أهالي العوجا بتقدم التسهيلات لهم في تسديد الديون المتراكمة عليهم لصالح الشركة ، ومؤكدا في ذات السياق بأن الشركة وطواقمها جاهزة لتقديم كل الدعم والاسناد للاهالي في بلدة العوجا.



كما أكد المهندس العمري على أهمية تطبيق القانون ومعاقبة كل من يعتدي على طواقم الشركة ، مثنيا في الوقت ذاته على الدور الكبير لوجهاء ومخاتير البلدة وكذلك الجهات الرسمية في تسهيل عمل طواقم الشركة.



ووجه المهندس العمري الشكر للمحافظ و الاجهزة الامنية لاستجابتها السريعة في ضبط الأحداث، وتشديد عطوفة المحافظ خلال اللقاء على الحفاظ على مقدرات هذه الشركة الوطنية التي تقدم هذه الخدمة الكبيرة للاهالي.



من جانبهم أعرب وجهاء بلدة العوجا عن شكرهم وتقديرهم لدور الشركة في تقديم كل التسهيلات لاهالي البلدة، مؤكدين ان ذلك يعكس حرص الشركة ومسؤوليتها الاجتماعي اتجاه أهالي البلدة والذين يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة.