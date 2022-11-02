"الأونروا" تستمر بصرف مساعدات نقدية للمتضررين من عدوان غزة 2021

غزة/سما/

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، مساء اليوم الأربعاء، عن استمرار صرف مساعدات نقدية لإعادة بناء المنازل المدمرة خلال عدوان مايو ٢٠٢١.

وأوضحت "الأونروا" في بيان لها، أنها قدمت الدعم لـ1,275 عائلة متضررة من خلال مساعدات نقدية لدفع بدل الإيجار للمأوى الانتقالي، وإصلاح 7,067 منزلاً متضرراً بشكل جزئي، و إعادة إعمار 590 منزلاً مدمراً بشكل كلي.

وبينت أنه اعتباراً من 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ، تواصل الأونروا صرف دفعات للتقدم في إعادة إعمار المنازل المدمرة لـ165 عائلة.

وقالت الأونروا في بيانها: من المتوقع أن تحصل 56 عائلة على دفعات أولى لبدء إعادة إعمار منازلهم مع نهاية الأسبوع الحالي.