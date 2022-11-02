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الحالة الثانية خلال ساعات.. غزة: وفاة شاب بحادث تصادم على شارع الرشيد غرب مدينة الزهراء

الأربعاء 02 نوفمبر 2022 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحالة الثانية خلال ساعات.. غزة: وفاة شاب بحادث تصادم على شارع الرشيد غرب مدينة الزهراء



غزة/سما/

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، مساء الأربعاء، وفاة الشاب (محمد أحمد البحيصي) 23 عاما سكان دير البلح، جراء تعرضه لحادث تصادم من قبل مركبة جيب من نوع "جاغوار" أثناء قيادته دراجة نارية، على شارع الرشيد مدخل قرب مدينة الأسرى جنوب مدينة غزة.

وذكرت الشرطة أنّه تم حجز المركبة، وتوقيف سائقها (ع.م) 42 عاماً، لاستكمال الإجراءات القانونية.

 يُشار إلى أن هذه حالة الوفاة الثانية خلال ساعات، فقد أعلنت شرطه المرور والنجدة،مساء اليوم، عن وفاة الطفلة (ديما طارق الشياح) 12 عاما، جراء تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة جيب من نوع "كيا" قرب ساحة الكتيبة  غرب مدينة غزة.

#الزهراء #محمد البحيصي #دير البلح

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