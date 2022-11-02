فيديو: إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب دورا

الخليل/سما/

أصيب، الليلة، مواطن بعد اطلاق جنود الاحتلال النار عليه على مثلث خرسا جنوب دورا، وتم اسعافه الى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، وقد وصفت اصابته بالمتوسطة.

وقالت مصادر في اسعاف بلدية دورا، بان طواقم الاسعاف قامت بنقل المواطن اسامه يوسف ابو نصار الشحاتيت، وهو مصاب بالرصاص في القدم والجهة اليسرى واليمنى من الجسد وتم تقديم الاسعافات الاولية له واسعافه الى مستسفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

وادعى جيش الاحتلال بأن الشحاتيت لم ينصاع لاوامر الجنود بالتوقف على الحاجز، فأطلقوا النار عليه.

من جانبها قالت وزارة الصحة، ان الطواقم الطبية في مستشفى الخليل الحكومي تعاملت مع إصابة لشاب 39 عاماً، وصل مصاباً بـ4 رصاصات أطلقها عليه جنود الاحتلال في دورا، الإصابات كانت في الكوع والرسغ والفخذ والبطن، وحالة المصاب مستقرة.