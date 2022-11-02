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اشتية يقوم بجولة غدا في نابلس برفقة سفراء الدول الأوروبية والأجنبية

الأربعاء 02 نوفمبر 2022 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يقوم بجولة غدا في نابلس برفقة سفراء الدول الأوروبية والأجنبية



رام الله/سما/

 يقوم رئيس الوزراء محمد اشتية، غدا الخميس، بجولة في محافظة نابلس يرافقه قناصل وسفراء الدول الأوروبية والأجنبية المعتمدين لدى دولة فلسطين.

يستهل رئيس الوزراء الجولة ببلدة حوارة عند الساعة 10 صباحا، يتوجه بعد ذلك إلى مدينة نابلس وسيعقد فيها عدة لقاءات في مقر المحافظة، وبلدية المدينة، والغرف التجارية، والفعاليات الوطنية، ومع ممثلين عن المجتمع المدني في المدينة، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والسفراء الأجانب.

ثم يتوجه رئيس الوزراء وممثلي الاتحاد الأوروبي والسفراء سيرا على الأقدام إلى وسط البلدة القديمة، لعقد مؤتمر صحفي في البلدة الساعة 2:30 بعد الظهر.

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#محمد اشتية #نابلس

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