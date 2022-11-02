الهباش يغرس الزيتون الفلسطيني في ساحة جامع الجزائر الأعظم

الجزائر/سما/

قام قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ممثلا للرئيس محمود عباس، برفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية يوسف بلمهدي، ممثلا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بغرس شجر زيتون في ساحة جامع الجزائر الأعظم جرى نقلها من فلسطين، وذلك بحضور فعاليات رسمية وشعبية جزائرية وفلسطينية.

وأكد الهباش خلال فعالية زرع شجر الزيتون المقدسي، أن رمزية الحدث تعبر عن عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين الجزائري والفلسطيني، وعمق العلاقة بين ثورة الجزائر التي انتصرت في الماضي وثورة فلسطين التي ستنتصر عن قريب، لنحتفل سويا بمثل هذه الرمزية في قلب القدس المبارك.

وأضاف الهباش أن فلسطين حية وباقية وتنتشر في كافة أصقاع الأرض وتثبت حقها في وعي كل الأمم، لافتا إلى أن رمزية الحدث لا تقف عند حدود الشكل، وإنما تغوص في مضمون العلاقة والتعاون الوثيق ببن الدولتين الشقيقتين .

من جانبه، أكد بلمهدي أن هذه الخطوة جاءت في أيام مباركة صادفت الاحتفال بالذكرى الـ68 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، وتزامنت مع انعقاد قمة الجزائر التي هي قمة فلسطين بامتياز وقمة لم الشمل العربي برعاية من رئيس الجمهورية.

وقال بلمهدي: هذه الشجرة الطيبة المباركة جاءت من أرض مقدسة وهي القدس الحبيبة لتحتضنها تربة الشهداء الطاهرة، ونشعر اليوم بأننا بلد واحد وشعب واحد، وهو ما دفع الفلسطينيين إلى غرس شجرة للجزائر في القدس باسم الرئيس تبون لتكون شاهدا على المودة والأخوة.

من جهته، قال عميد جامع الجزائر إن فلسطين تسكن قلوب الجزائريين، معربا عن سعادته بغرس شجرة مباركة من أرض مباركة بجامع الجزائر تزامنا مع انعقاد قمة "لم الشمل" والاحتفالات المخلدة لاندلاع ثورة نوفمبر، قائلا: "هذا يوم مشهود ستظل ذكراه في نفوسنا لأنه يؤكد الأخوة بين الشعبين الشقيقين".