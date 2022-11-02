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وزير الحكم المحلي يُسلم 8 آليات ضاغطة للنفايات الصلبة لصالح بلديات قطاع غزة

الأربعاء 02 نوفمبر 2022 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحكم المحلي يُسلم 8 آليات ضاغطة للنفايات الصلبة لصالح بلديات قطاع غزة



غزة/سما/

 سلم وزير الحكم المحلي مجدي الصالح 8 آليات ضاغطة للنفايات الصلبة لصالح 5 بلديات في قطاع غزة هي: غزة، وبيت لاهيا، والزهراء، والمغراقة، وأم النصر، من خلال برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة المنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم اليوم الأربعاء، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، في مركز رشاد الشوا الثقافي التابع لبلدية غزة، بحضور محافظ غزة أحمد نصر، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ورؤساء البلديات المستفيدة من المشروع، ورؤساء البلديات في القطاع.

وقال الصالح "إن القيادة تولي قطاع غزة أهمية قصوى، وتؤكد دوما بأنها لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بالقطاع وتحويله لمنطقة غير قابلة للحياة، ولطالما أعطى الرئيس توجيهاته للحكومة للعمل على تقديم الدعم الكامل لاهلنا في القطاع من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية الاستراتيجية، التي من شأنها التخفيف من معاناتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في شتى المجالات الحيوية".

وأشار الصالح إلى أن الوزارة تولي قطاع النفايات الصلبة أهمية بالغة، فبعد استكمال تجهيز المكبات الرئيسية في قطاع غزة، انطلقت اليوم مرحلة جديدة متمثلة بتطوير اسطول جمع النفايات ونقلها، وتمكين البلديات من القيام بواجباتها على النحو الافضل.

وشكر الصالح البنك الدولي، وبنك التنمية الالمانيKfW ، ومؤسسة التعاون الدولي الالمانيgiz ، ووكالة التنمية الدولية الدنماركية، والاتحاد الأوروبي، ووكالة التنمية الفرنسيةAFD ، ووكالة التنمية والتعاون السويسريةSDC ، واتحاد البلديات الهولندي، على دعم تنفيذ برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة ولذي من خلاله نُفذ هذا المشروع.

وأكد الصالح أن الطريق لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة وتحسين الاحوال المعيشية وتطوير الخدمات ومكافحة الفقر، هي من خلال تقديم الدعم  للحكومة الفلسطينية والعمل معها مباشرة، فهي الجهة التي تملك خطة واضحة وشاملة لإعمار القطاع، والقادرة على التنفيذ بكل شفافية وبمسؤولية عالية ودون اي تمييز.

#مجدي الصالح #قطاع غزة #بلدية غزة

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