وزير الزراعة يترأس اجتماعا لبحث آليات تسويق زيت الزيتون

رام الله/سما/

ترأس وزير الزراعة رياض عطاري في مكتبه برام الله، اليوم الأربعاء، اجتماعا ضم مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، وعددا من الشركات الخاصة، والشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي، والمؤسسات الأهلية، والتجار والعاملين في قطاع الزيت والزيتون.

وأفادت وزارة الزراعة في بيان صدر عنها أن "هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارة وشركائها في القطاع الزراعي للوقوف على أسعار الزيت المتدنية في بعض المحافظات، وآليات تسويق الزيت من خلال الشركات الفلسطينية".

وأبدت العديد من الشركات العاملة في قطاع الزيت والزيتون استعدادها لشراء وتسويق زيت الزيتون محليا وخارجيا بسعر لا يقل عن 25 شيقل للكيلو غرام، حيث سيتم الإعلان من خلال هذه الشركات عن شراء كميات من الزيت الفلسطيني بهدف التصدير للأسواق العالمية.