جامعة بيرزيت تطالب بالإفراج عن طلابها المعتقلين لدى الأمن الفلسطيني

رام الله/سما/

اعتبر مجلس جامعة بيرزيت، أن تكرار احتجاز طلبة من الجامعة بما فيهم أعضاء من مؤتمر مجلس الطلبة من قبل الأجهزة الامنية للسلطة الفلسطينية، ينتهك الحقوق الطبيعية والدستورية للطلبة في التعليم والتعبير عن الرأي وحرية العمل السياسي، خاصة إذا كانت هذه الحالات تتم دون تقديم لوائح اتهام ودون تقديمهم لمحاكمة عادلة وفق الأنظمة والقوانين السارية.

وقالت إدارة الجامعة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إن إدارة جامعة بيرزيت تتابع بقلق شديد استمرار احتجاز 7 من طلبتها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهم؛قسام حمايل (معتقل منذ ما يزيد على 130 يوماً، ومضرب عن الطعام)، وحاتم حمدان، وأسامة أبو عيد، وإبراهيم بني عودة، وعبد الغني فارس، ومحمود نخلة، وأحمد أبو فرحة.

وأكدت أنها تتابع عن طريق محاميها والمؤسسات القانونية ذات الصلة أوضاع طلبتها المعتقلين وتدعو إلى سرعة الإفراج عنهم، أو توفير أسس التوقيف القانونية وضمانات المحاكمة العادلة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.