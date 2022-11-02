فتح في نابلس تطلع وفدا من الصليب الأحمر على جرائم الاحتلال ومستوطنيه

نابلس/سما/

طلعت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على جرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين والعقاب الجماعي الذي تتعرض له محافظة نابلس منذ عشرين يوما.

جاء ذلك لدى زيارة وفد من الصليب الاحمر الدولي، اليوم الاربعاء، مكتب حركة فتح بنابلس، وكان باستقبالهم دلال سلامة، وأمين سر الإقليم محمد حمدان، وعضوا لجنة الاقليم مهدي ذوقان وسمير الشخشير، حيث عبرت سلامه عن شكرها لهذه الزيارة التي تعبر عن اهتمام الصليب الاحمر بالحالة الفلسطينية.

وطالبت سلامة بفضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، ومحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، والحاجة الماسة للدور الدولي والمؤسسات الدولية وخاصه في قضية الأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي يعاني من مرض السرطان والأسرى المرضى بشكل عام.

بدوره، اطلع حمدان الوفد على انتهاكات الاحتلال واعتداءات عصابات المستوطنين بحق الطواقم الطبية واحتجازها وإطلاق النار على سيارات الإسعاف، والانتهاكات بحق الأسرى، وتجاوز القانون الدولي بحق الاسرى المرضى والأسيرات.

وطالب حمدان وفد الصليب الاحمر بفضح جرائم الاحتلال، وبمزيد من الدور الفاعل تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأشاد ممثلو الصليب الأحمر بعمق العلاقة مع المؤسسات الفلسطينية وتعاونها، وتحدثوا عن متابعات يومية مع الاحتلال فيما يختص بالمعتقلين في سجون الاحتلال، إضافة إلى زيارات ميدانية لقاطفي الزيتون في المناطق المحاذية للمستوطنات، والاشراف على تحديد مواعيد بتصاريح حصل عليها المزارعون بعد تدخل الصليب الاحمر.

واستعرض الوفد مشاريع زراعية لبعض القرى بجنوب نابلس، وتعهدوا باستمرار متابعاتهم لكل المواضيع ذات الصلة بدور الصليب الأحمر.