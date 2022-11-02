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لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

الأربعاء 02 نوفمبر 2022 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية



غزة/سما/

عقدت متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع باستحضار ذكرى وعد بلفور المشئوم، والظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا، ومسئولية بريطانيا عن النكبة وتسهيل إقامة دولة الاحتلال على أرضنا، داعية بريطانيا للتكفير عن خطيئتها التاريخية بالوقوف إلى جانب حق شعبنا في الحرية والخلاص من الاحتلال.

 وتوجهت المتابعة بالتحية للقمة العربية المنعقدة حاليا بالجزائر، آملة أن تنعكس اجتماعاتها بقرارات لصالح شعبنا وقضيتنا، وشكرت اللجنة الجزائر على موقفها الدائم بجانب الحق الفلسطيني، ودعت إلى تبني وإقرار الزعماء العرب للرؤية التي قدمها الرئيس الجزائري في كلمته حول القضية الفلسطينية.

 وناقشت المتابعة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشؤون الاقتصادية، وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت المتابعة ما يلي:

صرف قوائم جديدة من الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات لأغراض العلاج، وأطفال الأنابيب، ومصاريف الجنازة.

منح أولوية للمنتجات المصنعة محليا في كافة العطاءات والمناقصات الحكومية، دعما للمنتج الوطني وتشجيعا للقطاعات الانتاجية المحلية.

الموافقة على رؤية وزارة الاقتصاد الخاصة بالتعامل مع حماية الوكالات التجارية.

تخفيض قيمة رسوم تسجيل شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية وذلك دعماً للرياديين.

اعتماد التقرير النهائي لأعمال لجنة تكامل بيانات العاملين في مختلف القطاعات، بين الدوائر الحكومية.

تأجير عدد من قسائم الأراضي الحكومية لأغراض إنشاء مشاريع زراعية واستثمارية.

إلغاء تخصيص عدد من الأراضي الحكومية، وذلك لمخالفتها شروط التخصيص.

توفير الاحتياجات الطارئة لمراكز التدريب المهني خلال فصل الشتاء.

تغطية نفقات مشروع إقامة المَعلْم التذكاري تكريما للمُعلِّم الفلسطيني.

المصادقة على تقرير اللجنة العليا للتحول الرقمي الذكي الحكومي خلال عام.

إقرار خطة العمل للبدء بتسوية المنشآت التي تعيق استكمال تنفيذ منطقة (عنق الزجاجة) في مخيم الشاطئ.

#لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

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