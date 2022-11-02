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اشتية يبحث تعزيز التعاون مع مجلس اللاجئين النرويجي

الأربعاء 02 نوفمبر 2022 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث تعزيز التعاون مع مجلس اللاجئين النرويجي



رام الله/سما/

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي يان إيغلاند، سبل تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات القانونية والدعم والمساندة للفلسطينيين الذين تعرضت منازلهم للهدم، أو حصلوا على إخطارات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمناطق المسماة "ج".

وثمن رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، دور المجلس النرويجي في مساندة جهود الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، من أجل توفير الأمن الغذائي والتعليم والمأوى، والمساعدة القانونية لأبناء شعبنا، الذين هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم أو هجرتهم منها سواء في القدس والمناطق المسماة "ج"، بما يساهم في تعزيز صمودهم.

وأشاد اشتية بدور المؤسسات الحقوقية الدولية العاملة في فلسطين إلى جانب المؤسسات المحلية، والتي تشكل صوت الحق من أجل فضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا، وتسليط الضوء على معاناتهم.

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#رئيس الوزراء محمد اشتية

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