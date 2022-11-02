  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المطران حنا: لم نراهن يوما على نتائج الانتخابات الإسرائيلية ولا توجد عندنا أوهام

الأربعاء 02 نوفمبر 2022 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
المطران حنا: لم نراهن يوما على نتائج الانتخابات الإسرائيلية ولا توجد عندنا أوهام



القدس المحتلة/سما/

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم بأننا لم نراهن في يوم من الأيام على أن هنالك شيئا سوف يتغير بعد الانتخابات الإسرائيلية الداخلية.

وأضاف: “لا نتوقع شيئا أفضل وليس عندنا أوهام وليست لدينا رهانات لا بل ما نلحظه هو ازدياد لقوة المتطرفين العنصريين المعادين للعرب والفلسطينيين”.

وتابع: “إن الذي يحكم في إسرائيل إنما هو الفكر الصهيوني العنصري ولا نتوقع في يوم من الأيام أن يتغير وأن يتبدل هذا الواقع وأن تتحول إسرائيل إلى حمامة سلام. لن نتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني في الماضي فحسب فالنكبات والنكسات التي تعرض لها شعبنا ما زالت ماثلة أمامنا وما يحدث اليوم من مظالم بحق شعبنا الفلسطيني إنما يعتبر استمرارية لهذه السياسة ولهذا القمع والظلم والاستبداد الممارس بحق شعب يريد أن يعيش بحرية وسلام في وطنه. لا نتوقع أن يتغير شيء نحو الأفضل في إسرائيل بل الذي يجب أن يتغير هو واقعنا العربي وواقعنا الفلسطيني”.

#المطران عطا الله حنا

الأكثر قراءة اليوم

نتائج العينات التلفزيونية لانتخابات الكنيست الـ25

فرز 95% من الأصوات .. تعزيز فوز معسكر نتنياهو

تسيبي ليفني تحذر من "اشتعال برميل متفجرات" بعد انتخابات الكنيست

مواطن من غزة يقدم اعتذاراً للشيخ الراحل يوسف القرضاوي

أول تعليق من نتنياهو على نتائج العينات الانتخابية

يديعوت: نتنياهو و"حمارا المسيح".. عنصرية تعربد وصحيفة ترقص

"عرين الأسود" حاضرة في انتخابات الكنيست.. صورة

الأخبار الرئيسية

2022-11-02_13-47-17_209766

صحيفة: هذا ما يخشاه الأردن من عودة نتنياهو إلى السلطة

photo_2022-11-02_10-11-22

انتصار العنصرية الفاشية في "إسرائيل" ينذر بـ”الانفجار العظيم”من البحر إلى النهر

=

هآرتس: انتصار الكاهانية.. يوم أسود في تاريخ "إسرائيل"

10202228155952653

سبعة تحديات أمنية مُلحة أمام رئيس وزراء الاحتلال المقبل

image_processing20221102-112456-5cz24h

الرئيس عباس يدعو القادة العرب لدعم فلسطين في كافة المحافل وتنفيذ المبادرة العربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية