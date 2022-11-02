  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير المريض أبو حميد

الأربعاء 02 نوفمبر 2022 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير المريض أبو حميد



القدس المحتلة/سما/

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد رغم معاناته من مرض السرطان في مراحل متقدمة.

وتذرعت محكمة الاحتلال بأن الأسير أبو حميد "مسؤول عن قتل أبرياء ورفض إبداء الندم أو تحمل مسؤولية أفعاله، لا بل تفاخر بعملياته"، على حد تعبير المحكمة.

وذكرت هيئة المحكمة في تسويغها للقرار أن "أبو حميد يزعزع الاستقرار داخل السجن، ويشكل الإفراج عنه خطرا فعليا على الإسرائيليين".

وتتهم سلطات الاحتلال أبو حميد بقتل سبعة إسرائيليين وإصابة آخرين، ومحكوم عليه بالسجن الفعلي سبع مؤبدات، بالإضافة إلى 50 عاما.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن هذا القرار الثالث الذي يصدر عن محكمة الاحتلال، ويتم فيه رفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد، رغم وضعه الصحي الحرج جدا.

ويُعد أبو حميد من مؤسسي كتائب شهداء الأقصى خلال انتفاضة الأقصى الثانية بالعام 2000.

والأسير أبو حميد (49 عامًا)، من مخيم الأمعري قرب رام الله، معتقل منذ عام 2002، وتعرض لجريمة الإهمال الطبي على مدار سنوات.

وبدأ الوضع الصحي للأسير يتراجع بشكل خطير في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، بعد الاكتشاف المتأخر لإصابته بسرطان الرئة.

وإلى جانب أبو حميد، يقضي أربعة أشقاء له أحكاما بالسجن المؤبد، ثلاثة منهم اعتقلوا معه إبان انتفاضة الأقصى، وهم: نصر، ومحمد، وشريف، وشقيق رابع اعتقل عام 2018 وهو إسلام والذي يواجه كذلك حكما بالسجن المؤبد، و8 سنوات، وشقيقهم الشهيد عبد المنعم أبو حميد الذي استشهد عام 1994، وتعرض منزل عائلته للهدم خمس مرات وكان آخرها عام 2019.

ويوجد نحو 600 أسير مريض في سجون الاحتلال، بينهم 23 يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة.

#العليا الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

نتائج العينات التلفزيونية لانتخابات الكنيست الـ25

فرز 95% من الأصوات .. تعزيز فوز معسكر نتنياهو

تسيبي ليفني تحذر من "اشتعال برميل متفجرات" بعد انتخابات الكنيست

مواطن من غزة يقدم اعتذاراً للشيخ الراحل يوسف القرضاوي

أول تعليق من نتنياهو على نتائج العينات الانتخابية

يديعوت: نتنياهو و"حمارا المسيح".. عنصرية تعربد وصحيفة ترقص

"عرين الأسود" حاضرة في انتخابات الكنيست.. صورة

الأخبار الرئيسية

2022-11-02_13-47-17_209766

صحيفة: هذا ما يخشاه الأردن من عودة نتنياهو إلى السلطة

photo_2022-11-02_10-11-22

انتصار العنصرية الفاشية في "إسرائيل" ينذر بـ”الانفجار العظيم”من البحر إلى النهر

=

هآرتس: انتصار الكاهانية.. يوم أسود في تاريخ "إسرائيل"

10202228155952653

سبعة تحديات أمنية مُلحة أمام رئيس وزراء الاحتلال المقبل

image_processing20221102-112456-5cz24h

الرئيس عباس يدعو القادة العرب لدعم فلسطين في كافة المحافل وتنفيذ المبادرة العربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية