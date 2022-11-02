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محكمتان تُعقدان للأسير عواودة الأحد المقبل

الأربعاء 02 نوفمبر 2022 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمتان تُعقدان للأسير عواودة الأحد المقبل



رام الله/سما/

أكّد المحامي خالد زبارقة، اليوم الأربعاء، أنّ جلستي محكمة ستعقد يوم الأحد المقبل للأسير خليل عواودة، الأولى ستكون الساعة التاسعة في "الرملة" حول لائحة "الاتهام" المقدمة ضده، والجلسة الثانية ستعقد الساعة 11:30 في المحكمة المركزية للاحتلال للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار اعتقاله.

‏وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسير عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا/ الخليل، كان من المفترض أن يُفرج عنه في الثاني من تشرين الأول المنصرم، بعد أن خاض إضرابا عن الطعام استمر لمدة 172 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ سلطات الاحتلال، وقبل الإفراج عنه بفترة وجيزة، وجهت له "تهمة" حول محاولة تهريب هاتف أثناء نقله من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي إلى "الرملة"، وأبقت على اعتقاله حتى اليوم.

‏علمًا أن الأسير عواودة ما يزال يعاني من آثار الإضراب الطويل الذي خاضه، ويقبع حتى اليوم في سجن "الرملة".

#الاسير عواودة

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