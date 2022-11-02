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الرئيس عباس يطلع نظيره التونسي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

الأربعاء 02 نوفمبر 2022 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يطلع نظيره التونسي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية



الجزائر/سما/

اجتمع الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على هامش اعمال القمة العربية بنسختها الواحدة والثلاثين في الجزائر.

واطلع الرئيس، نظيره التونسي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وبحث عباس، مع الرئيس التونسي، آخر التطورات في المنطقة، وعديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في المجالات كافة.

وأشاد سيادته بمواقف تونس الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية، لنيل حريته واستقلاله.

وحضر الاجتماع: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة.

#الرئيس عباس #الرئيس التونسي قيس سعيد

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