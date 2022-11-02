شركة «نافياتكس» الفلسطينية تطلق تطبيق «مسلك» في جمهورية مصر العربية

القاهرة/ وكالات/

أطلقت شركة «نافياتكس NAVIATX» الفلسطينية تطبيق «مسلك» في جمهورية مصر العربية، والذي يوفر في الوقت الراهن خدمات تحديد المواقع وربطها ببيانات رحلة السيارة من حيث السرعة، والانحراف المعياري، والتوقف الفجائي.

وسيتم العمل على تطوير التطبيق تلقائياً بواسطة معطيات الذكاء الاصطناعي لتشمل معايير أخرى مثل -المناخ والتضاريس-لإعطاء صورة مكتملة حول رحلة القيادة، علماً بأنه تم تطوير تطبيق مسلك بالكامل بأيدٍ وطاقات فلسطينية منتشرة ما بين فلسطين التاريخية والشتات.

وكشفت «نافياتكس» خلال مؤتمر صُحفي عقدته في القاهرة عن مجمل خططها المستقبلية داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت الشركة على التزامها بالمعايير المصرية والدولية الخاصة بسرية معلومات المستخدمين.

وقال حمزة غوشة، المدير التنفيذي للشركة إن أهداف تطبيق «مسلك» تتلخص في توفير أقصى درجات الأمان لقائدي المركبات، وكذلك العمل على تخفيض النفقات التعويضية لشركات التأمين كأثر مباشر لخفض أعداد الحوادث، مضيفاً أنه في حال اعتماد التطبيق لأكثر من مليون مستخدم فإنه سيسهم في خفض عدد الحوادث من 18٪ إلى 25٪، وهو ما يرفع عن كاهل الدولة جزءاً ضخماً من المصروفات المتعلقة بالحوادث.

بدوره أشار الدكتور محمد فراس المسؤول التقني في الشركة، أن تجارب الأداء الأولية قد امتدت لتشمل تشغيل 4 آلاف عينة في ظروف مختلفة، للحصول على أقرب النتائج الواقعية، والتي ستزداد فاعليتها طبقاً لمبدأ تعلم الآلة كأحد مناحي برامج الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل شدد فراس على أولوية أمن المعلومات واتباع معايير owasp وهي المواصفة الأمريكية لتحقيق معايير الأمان للمعلومات، والاعتماد على OAuth 2.0 الصادر عن شركة okta الأمريكية التي هي واحدة من أهم شركات تسجيل الدخول والخروج الآمن وتحديد هوية المستخدم.

من جهته استعرض الدكتور حاتم الأشعل مسؤول المبيعات في الشركة الأثر السلبي على الاقتصاد الناجم عن عدد الحوادث في مصر لعام 2021 مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأرقام قد انخفضت بنسبة 10 % عن عام 2020، بسبب عمليات التطوير والتوسعة المستمرة للطرق، إذ بلغ العدد الإجمالي للحوادث 51 ألف و500 في جميع المحافظات في مصر، مخلفة 7 آلاف 120 من الوفيات خلال عام 2021.

يذكر أن مبادرة "مسلك" التي أطلقتها شركة «نافياتكس NAVIATX»، جاءت بفضل الدعم السخي الذي وفرته وزارة الاقتصاد الوطني والبنك الدولي للشركة، علماً أن «نافياتكس» تحتضنها "انترسيكت"، الذراع الريادي لبنك فلسطين.