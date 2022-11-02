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النضال الشعبي: على المجتمع الدولي التعامل مع فلسطين على أساس مركزها القانوني

الأربعاء 02 نوفمبر 2022 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت جبهة النضال الشعبي إن الذكرى الـ(105) لإعلان بلفور المشؤوم التي تصادف اليوم الأربعاء، تمر وشعبنا يواجه ظروفا بالغة الخطورة والتعقيد تتعرض فيها القضية الفلسطينية والمشروع الوطني برمته لتحديات جسام جراء استمرار السياسة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الجبهة في بيان، أن الأوضاع في فلسطين تتطلب توحيد الجهود ورص الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا ونبذ الخلافات وإنهاء حالة الانقسام، ووضع خطة عمل وطنية قادرة على مواجهة تحديات المرحلة، وتعزيز صمود شعبنا.

ودعت المجتمع الدولي حكومات وشعوب ومنظمات مجتمع مدني للتحرك الفاعل من أجل وقف هذا العدوان المدمر لشعبنا ووضع حد لممارسات الاحتلال، وبتأمين الحماية الدولية لشعبنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه.

وأوضحت أن إرهاب الاحتلال المنظم يتصاعد في القدس وفي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن توجهات حكومة الإرهاب والعنصرية التي تترجم سياساتها على ارض الواقع بأبشع أنواع الإرهاب والعربدة، دون أي رادع من العالم أجمع، ما ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة.

ودعت الجبهة بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ورفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وتصحيح الخطأ التاريخي الذي لحق به جراء "إعلان بلفور"، الذي تتحمل مسؤوليته بريطانيا التي قدمت بموجب هذا الوعد الزائف فلسطين، داعية دول العالم إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتعامل مع دولة فلسطين على قاعدة المركز القانوني الجديد لدولة فلسطين تحت الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين.

#النضال الشعبي #المجتمع الدولي #فلسطين

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