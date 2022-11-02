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الاحتلال يخطر بهدم "بركس" في خربة يرزا شرق طوباس

الأربعاء 02 نوفمبر 2022 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم "بركس" في خربة يرزا شرق طوباس.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال وجهت أمرا نهائيا بإيقاف بناء وهدم "بركس"، تعود ملكيته للمواطن إسماعيل دراغمة، وذلك خلال سبعة أيام.

وأفاد رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مساعيد، بأن "البركس" المخطر يستخدم لتربية الماشية، وتبلغ مساحته 70 مترا مربعا.

وأشار إلى أن تاريخ إصدار الإخطار المدون عليه هو 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولكن صاحب المنشأة عثر اليوم على الإخطار.

يذكر أن سلطات الاحتلال تقوم بوضع الإخطارات في الأراضي والمنشآت المخطرة دون تسليمها لأصحابها مباشرة، حيث يعثر المواطنون والمزارعون على الإخطارات خلال تفقدهم لأراضيهم وممتلكاتهم في مناطق الأغوار.

#طوباس #الاحتلال

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